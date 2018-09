SERIE A, la 7a giornata: alle 15 il derby, poi il match Scudetto

SERIE A SETTIMA GIORNATA – Dopo il turno infrasettimanale, torna in campo la Serie A in occasione della settima giornata di campionato. Tanti gli anticipi avvincenti in programma oggi, sabato 29 settembre: alle 15:00 lo Stadio Olimpico fa da sfondo al primo derby capitolino di stagione, mentre alle 18:00 occhi puntati sul match tra le prime della classe, Juventus e Napoli. Stasera sarà il turno dell’Inter.

Sabato 29/09

Ore 15:00 Roma-Lazio

Ore 18:00 Juventus-Napoli

Ore 20:30 Inter-Cagliari

Domenica 30/09

Ore 12:30 Bologna-Udinese

Ore 15:00 Chievo-Torino

Ore 15:00 Fiorentina-Atalanta

Ore 15:00 Frosinone-Genoa

Ore 18:00 Parma-Empoli

Ore 20:30 Sassuolo-Milan

Lunedì 1/02

Ore 20:30 Sampdoria-Spal

LA CLASSIFICA