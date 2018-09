SERIE A FIORENTINA – Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina che ha battuto alle ore 18:00 l’Udinese. Questa volta a differenza della vittoria “tennistica” contro il Chievo, per la squadra di Pioli è bastato l’1-0 firmato da Benassi al 73′ minuto di gioco. Ora la Viola, in attesa delle gare di questa sera, è al secondo posto alle spalle della Juventus.