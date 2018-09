SERIE A, la sesta giornata: vince ancora il Sassuolo, in campo Empoli-Milan

SERIE A SESTA GIORNATA – Torna in campo la Serie A nel turno infrasettimanale. Dopo la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina per 2-1 nell’anticipo di ieri sera, tra oggi e domani scenderanno in campo tutte le altre: occhi puntati su Udinese–Lazio, sulla Juve che cerca la sesta vittoria consecutiva, e sulla Roma: Di Francesco, all’Olimpico, potrebbe giocarsi la panchina.

Martedì 25/09

Ore 20:45 Inter-Fiorentina 2-1 (Icardi, Skriniar, D’Ambrosio)

Mercoledì 26/09

Ore 19:00 Udinese-Lazio 1-2 (61′ Acerbi, 66′ Correa, 80′ Nuytinck)

Ore 21:00 Juventus-Bologna 2-0 (11′ Dybala, 16′ Matuidi)

Ore 21:00 Genoa-Chievo 2-0 (42′ Piatek, 54′ Pandev)

Ore 21:00 Napoli-Parma 3-0 (4′ Insigne, 47′, 84′ Milik)

Ore 21:00 Atalanta-Torino 0-0

Ore 21:00 Cagliari-Sampdoria 0-0

Ore 21:00 Roma-Frosinone 4-0 (2′ Under, 28′ Pastore, 35′ El Shaarawy, 87′ Kolarov)

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE:

Ore 19:00 SPAL-Sassuolo 0-2 (59′ Adjapong, 90′ Matri)

LIVE Ore 21:00 Empoli-Milan 0-1 (11′ Biglia)