Serie A, Lulic terzo per occasioni da gol create

SERIE A LULIC – Senad Lulic è il terzo giocatore per occasioni create in Serie A (46). Solo Suso (61) e De Paul (56) hanno fatto meglio nella stagione appena conclusa. Come riporta LazioPage il bosniaco era già stato il biancoceleste con più opportunità da gol generate, nel 2015/16 insieme a Keita, entrambi a 25. L’anno dopo il numero 19 risucì addirittura ad arrivare a quota 65, prefeduto però da Felipe Anderson (66).