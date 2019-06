Serie A, nella formazione più preziosa anche un laziale

SERIE A LAZIO ROSA – La Lazio ha senza dubbio cresciuto e coccolato un gioiello. Si tratta di Milinkovic, giocatore che ha fatto di anno in anno salire il suo prezzo. Ora è tra i calciatori più costosi e apprezzati della Serie A.

LA FORMAZIONE – Transfermarkt ha costruito la formazione più preziosa della massima serie, in un inusuale 4-4-2. Tra i giocatori, c’è anche Milinkovic: 65 milioni il suo valore di mercato. Donnarumma (55) in porta, in difesa spuntano Cancelo (55), Skriniar (60), Koulibaly (75), A.Sandro (45). A guidare il centrocampo Dybala (85), Milinkovic (65), Pjanic (70), Insigne (65). Ronaldo (90) e Icardi (80) in attacco.