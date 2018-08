SERIE A. Vincono Fiorentina e Genoa. L’Inter pareggia 2-2 contro il Torino

SERIE A RISULTATI – In attesa della gara della Roma di domani sera che affronterà all’Olimpico l’Atalanta, questa sera dopo gli anticipi di ieri e di oggi pomeriggio sono andate in scena le altre gare della seconda giornata di campionato. Vince 1-0 l’Udinese contro la Sampdoria in casa grazie ad una rete di De Paul al 9′ del primo tempo. Pareggio incredibile a San Siro tra Inter e Torino per 2-2. Nerazzurri in vantaggio per due volte grazie ai gol di Perisic e De Vrij, raggiunti però nella ripresa da Belotti e Meitè. Bell’inizio per il Genoa che batte tra le mura amiche per 2-0 contro l’Empoli. Risultato più tondo della giornata quello del Franchi, dove la Fiorentina ha battuto il Chievo per 6-1 grazie alle reti di Milenkovic, Gerson, Simeone e Benassi per due volte e Benassi al 90′. Pareggio per 2-2 tra il Cagliari e il Sassuolo. Pareggio anche, infine, a reti bianche tra Frosinone e Bologna.