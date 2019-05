Serie B, Delio Rossi: “I campionati si dovrebbero giocare in campo, non in tribunale”

SERIE B – Delio Rossi, allenatore del Palermo si è espresso così sulle sentenze relative al club toscano. L’ex mister della Lazio si è espresso così sul sito ufficiale dei rosanero.

CAMPIONATI – “C’è una sentenza e ha deciso un tribunale. Per me, che sono un uomo di campo, è faticoso dare un giudizio su quello che stabilisce un magistrato. Dico solo che i campionati si dovrebbero giocare sul campo. A me dispiace che non ci sia stata data la possibilità di giocare i playoff. Ho firmato per un mese con l’eventualita’ di fare gli spareggi e provare a centrare la Serie A attraverso di essi. Purtroppo c’erano delle situazioni pregresse, da quello che presumo, e quindi un tribunale ha scelto così”.