SERIE B. Via libera al campionato con 19 squadre

SERIE B CALENDARI – E’ caos totale in Serie B: dopo l’annullamento dei ripescaggi si è svolto, pochi minuti fa, il sorteggio del calendario del nuovo torneo cadetto che sarà – clamorosamente – a 19 squadre. Il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, ha dato il via libera al nuovo campionato. Il numero dispari delle squadre partecipanti al torneo implica che, ogni settimana, una squadra “riposi”. Tutte le società estromesse dal ripescaggio hanno giurato battaglia in tutte le sedi opportune e alcuni ricorsi sono già stati inoltrati. A tal proposito, sono state spese parole molto pesanti dall’ad del Catania Pietro Lo Monaco, che ha duramente attaccato Claudio Lotito. Ad ogni modo, il campionato inizierà venerdì 24 agosto, con l’anticipo Brescia-Perugia. La squadra che riposerà alla prima giornata è il Livorno.