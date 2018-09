Settore Giovanile. Bene la Primavera, ok Under 14 e 15, perde solo…

SETTORE GIOVANILE – Inizia bene il Campionato di Primavera. Non solo: anche l’Under 14 di Rocchi e l’U15 di Luzardi collezionano una vittoria. Male solo l’Under 16 guidata da Alboni. Sosta per l’Under 17, che però ha vinto l’amichevole disputata contro il Libertas Centocelle.

Ecco i risultati.

UNDER 14

Campionato | 1ª Giornata

VIGOR PERCONTI-LAZIO 0-3

Marcatori: 8′ Cannatelli (L), 67′, 72′ Peroni (L)

All. Tommaso Rocchi

UNDER 15

Campionato | 2ª giornata

EMPOLI-LAZIO 1-2

Marcatori: 17’ Rossi (L), 20’ Bucchioni (E), 38’ rig. Napolitano (L)

All. Luca Luzardi

UNDER 16

Campionato | 2ª giornata

EMPOLI-LAZIO 2-0

Marcatori: 11’ Baldanzi (E), 62’ Fiumalbi (E)

All. Marco Alboni

UNDER 17

Lazio a riposo.

All. Fabrizio Fratini

PRIMAVERA

Campionato 1 giornata

FOGGIA-LAZIO 0-1

Marcatori: 69′ Zilli (L)

All. Valter Bonacina