Settore Giovanile, Bianchessi: “In linea con le previsioni, grandi investimenti”

SETTORE GIOVANILE LAZIO BIANCHESSI – La Lazio del futuro passa dai suoi giovani. Il responsabile del Settore Giovanile biancoceleste, Mauro Bianchessi, ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, ha parlato dei progressi fatti: “Il bilancio è positivo, siamo in linea con le previsioni, cioè arrivare ai play-off con le categorie nazionali e vincere i campionati Under 14, 13 e 12, in cui siamo al momento primi. I ragazzi di Tommaso Rocchi hanno vinto un torneo importante, è stata una gioia doppia perchè abbiamo vinto anche nel derby“.

I PIANI – “Si punta a ridurre i numeri delle rose dell’agonistica per alzare la qualità e lavorare in modo specifico sui singoli calciatori. In futuro punteremo allo Scudetto. Ci sono calciatori importanti, Alboni ha svolto un ottimo lavoro. L’Under 12 di Simone Gonini disputerà un torneo in Turchia contro le migliori squadre del mondo, come Chelsea, PSG e Real Madrid“.

SUL MERCATO – “Siamo intervenuti nella categoria 2006 anticipando i tempi, la strategia è quella di prendere calciatori low cost“.

IMPIANTI – “Il presidente Lotito ha mantenuto le promesse fatte, a Formello ci sono già sei spogliatoi pronti all’uso, due campi in erba e dal 2019 avremo a disposizione un’altra struttura, stanno costruendo una palestra e un’infermeria. Sono stati fatti grandi investimenti sul Settore Giovanile, sono riconoscente a Lotito”.

FEMMINILE – “Lotito ci tiene, ingloberemo la prima squadra femminile di Serie B e faremo nascere un settore giovanile come quello maschile. Effettueremo modifiche e open day per creare le categorie Giovanissimi ed Esordienti”.