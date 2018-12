SETTORE GIOVANILE, un sorriso a metà per le piccole aquile: due vittorie e due sconfitte

LAZIO SETTORE GIOVANILE – In attesa di assistere al match della prima squadra, lunedì 17 dicembre contro l’Atalanta, i tifosi della Lazio possono gioire (a metà) per le imprese del settore giovanile biancoceleste. Con il campionato Primavera a riposo, a scendere in campo sono state le categorie U17, U16, U15 ed U13. Quattro partite, due vittorie e due sconfitte raccolte. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, il tabellino completo di tutte le gare.

Under 17, Campionato, 13ª giornata

TORINO-LAZIO 3-2

Marcatori: 23’ Vignes (L), 57’ Peirano (T), 79’ Tordini (T), 91’ Moschini (L), 94’ Ferrante (T).

TORINO: Matysiak, Aita (58’ Crivellaro), Bedetti (83’ Foschi), Morrabean, Tesio, Celesia, Cocola (60’ Novelli), Pane (58’ Ferrante), Tordini (83’ Finica), Favale, Peirano. A disp.: Gennaro, Larotonda, Guram, Banse. All.: Sesia

LAZIO: Moretti, Battistelli, Vecchi, Pingitore, Franco, Bertini, Kammou (76’ Moschini), Vignes (46’ Pesciallo), Zilli, Orlandi (63’ Tempestilli), Russo. A disp: Caruso, Darini, Pica, Francia, Tempestilli, Guadagnoli, Marras. All. Fratini

Under 16, Campionato, 13ª giornata

GENOA-LAZIO 2-3

Marcatori: 21’ Riosa (L), 22’ Piccardo (G), 37’ Zanetti (G), 48’ Ferrante (L), 65’ Castigliani (L)

GENOA: Della Pina, Nesci, Boci, Bolgano, Zanetti, Castiglione, Vassallo, Biaggi (72’ Insolito), Piccardo, Romio (72’ Viola), Bacherotti. A disp.: Allarmati, Patini, Hanxhari, Orvieto, Broso, Fanchini, Traverso. All. Oneto

LAZIO: Di Fusco, Petrucci, Franco, Zaghini, Pollini, Santovito, Castigliani, Ferrante, Riosa, Manzo (78’ Mari), Mancino (55’ Marinacci). A disp.: Zappalà, Floriani, Ferlicca, Ancillai, Adilardi, Felici, Santilli. All. Alboni

Under 15, Campionato, 13ª giornata

GENOA-LAZIO 2-0

Marcatori: 13’ Mele (G), 26’ Paggini (G)

GENOA: Ascioti, Corelli, De Luca, Gagliardi, Palella, Cagia, Mele, Towiato, Paggini, Accormero, RImondo. A disp.: Sattanino, Troncitetti, Scala, Bongiovanni, Hysa, Mauri, Vianson. All. Brunello

LAZIO: Morsa, Bedini, Vecchi (55’ Nannini), Quaresima, Del Mastro, Mancini (36’ Tallini), Rossi, Marafini (55’ Nori), Legnante, Napolitano (36’ Milani), Serafini. A disp.: Sternini, Minelli, Perazzolo, Nuccorini, Pagni. All. Luzardi

Under 13, Campionato, 9ª giornata

FONTE MERAVIGLIOSA-LAZIO 0-6

Marcatori: 13’ Pagni (L), 19’, 33’ Dato (L), 52’ Ostili (L), 63’ Marini (L), 66’ Cozza (L)

FONTE MERAVIGLIOSA: Gagliano (54’ Prezioso), Celentano, Pulcini, Minelli, De Angelis, Miscelli, Rospi (36’ Scotoni), Santoro (47’ Ribezzi), Solinas (44’ Mammola), Latini, Cardone (40’ Canichella).All. Lombardo

LAZIO: Caruso (36’ De Masi), Giudici (36’ Ostili), Marini, Tataranni (36’ Malizia), Paparelli, Bordoni (36’ Cozza), Ferrari (36’ Franco), De Lorenzo, Dato (45’ Boncori), Frangella (36’ Feliziani), Pagni. A disp.: Serra, Gelli. All. Zuccarini