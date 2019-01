Sicurezza negli stadi, Lotito: “Valorizziamo il calcio nel rispetto delle regole. Debelliamo la violenza con la prevenzione” (VIDEO)

SICUREZZA STADI INTERVISTA LOTITO – Alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, non lontano dallo stadio Olimpico, si è tenuta un’importante riunione tra i vertici della FIGC ed il Ministro degli Interni, Matteo Salvini. Argomento del giorno: la sicurezza dentro e fuori gli stadi. A margine dell’incontro il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, presente alla tavola rotonda, ha commentato quanto deliberato nel corso dell’incontro.

TIFOSI – “Tutti i giorni c’è un continuo istigare e questo potrebbe spingere alcuni ad assumere degli atteggiamenti emulativi, magari in forma goliardica, che possono determinare episodi spiacevoli. Alla base di certi comportamenti poi ci sono altri interessi che devono essere debellati. Si deve fare la dicotomia tra il tifoso che va allo stadio a vedere la partita e quello che va allo stadio per altri motivi”.

SICUREZZA – “Io credo che se c’è l’impegno delle istituzioni, dei tifosi perbene, delle società e di tutti coloro che vogliono il bene del calcio in quanto patrimonio sociale che viene copiato in tutto il mondo, è giusto che questo venga valorizzato. Lo sport e in particolare il calcio, diffuso in maniera capillare in tutto il mondo, coinvolgendo milioni e milioni di persone e che ha riflessi di carattere economico, va valorizzato nel rispetto delle regole. Al tempo dei greci per le Olimpiadi si sospendevano le guerre, perché lo sport è un bene supremo che deve essere basato sui valori fondanti della società civile, il superamento degli steccati di carattere sociale, culturale, economico, razziale, il merito in quanto deve vincere chi è più bravo, il rispetto dell’attività di gruppo, ossia cose che sono alla base del vivere civile”.

LA LAZIO –“Noi siamo una delle poche società, spero non l’unica, che ha messo uno psicologo a disposizione non solo dei bambini, ma anche dei genitori. Io mi troverò il 9 in una scuola importante di Roma a parlare di fair play. Importante è l’aspetto della prevenzione che deve essere azionato in tutte le sedi, come le scuole e le famiglie”.