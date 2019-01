Siviglia, Munir a rischio per le sfide con la Lazio

SIVIGLIA – Il prossimo avversario in Europa League della Lazio, il Siviglia deve fare i conti ancora una volta con l’infermeria. Dopo l’infortunio di Nolito, gli spagnoli perdono anche il neoacquisto Munir El Haddadi. L’ex blaugrana nella giornata di oggi, ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Come riporta il sito ufficiale dei biancorossi, l’ex Barcellona rimarrà lontano dai campi per almeno un mese, mettendo a forte rischio la sua presenza per il doppio confronto contro i biancocelesti.