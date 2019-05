Sky: “Chelsea-Sarri, incontro domani. L’alternativa bianconera resta Inzaghi”

JUVENTUS SARRI – In casa bianconera si attende con ansia l’annuncio del nuovo allenatore che prenderà il posto di Allegri. Se l’ipotesi Guardiola sembrerebbe essere tramontata, si fa sempre più largo il nome di Maurizio Sarri, fresco di vittoria in Europa League alla guida del Chelsea Stando a quanto riportato da Sky, l’incontro tra l’agente dell’ex Napoli ed il club inglese dovrebbe avvenire domani. Il tecnico toscano resterebbe in pole per la panchina della Vecchia Signora: in corsa anche l’allenatore biancoceleste Inzaghi, considerata l’alternativa.