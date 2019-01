SOCIAL, Acerbi già a lavoro in palestra: “Pronto a dare il massimo, non si molla un ca***!” (VIDEO)

SOCIAL LAZIO ACERBI – Tra i primi a tornare a lavoro non poteva che esserci lo stacanovista per eccellenza, Francesco Acerbi. Mentre la maggior parte dei giocatori della Lazio si gode gli ultimi giorni di vacanza (il primo allenamento dell’anno è previsto per lunedì 7 gennaio) il difensore già suda il palestra per essere subito al top.

FRANCESCO SUI SOCIAL – Un gran sorriso e tanta voglia di fare: così appare Francesco Acerbi nel video da lui stesso postato sulla propria pagina Instagram. Il difensore lavora con il suo personal trainer in vista di un gennaio ricco di impegni proibitivi per la Lazio. “Ciao ragazzi, come ogni anno siamo in ottima compagnia per iniziare nel migliore dei modi. Diamo sempre il massimo, non si molla un ca***!”. Il guerriero è pronto alla battaglia.