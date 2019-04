SOCIAL, Acerbi: “Non volevo mancare di rispetto a nessuno, il calcio è il gioco più bello del mondo”

SOCIAL ACERBI – Francesco Acerbi è noto per la sua serietà e la sua professionalità. Nelle ultime ore sui social si è infiammata la disputa relativa al litigio social tra il difensore e Bakayoko, che in giornata aveva risposto per le rime ad Acerbi. Il biancoceleste, tramite il proprio profilo social, ha voluto spegnere sul nascere le polemiche, predicando calma e soprattutto sottolineando come le sue parole non volevano essere offensive nei confronti dei rossoneri:“Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo”.