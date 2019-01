SOCIAL, Acerbi premiato da Campania Biancoceleste. Il difensore ringrazia (FOTO)

SOCIAL ACERBI – Questa sera la Lazio affronterà il Napoli nel big match, valido per la 20esima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno raggiunto il capoluogo campano nella giornata di ieri. Campania Biancoceleste ne ha approfittato per premiare Francesco Acerbi con una targa, proprio come fu fatto lo scorso anno a Milinkovic. “Grazie per il riconoscimento che lo scorso anno è stato dato a Sergej”: questo il ringraziamento dell’ex Sassuolo attraverso un post Instagram.