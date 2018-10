SOCIAL. Acerbi, Russ e lo scambio di maglia: “Non si molla mai” (FOTO)

SOCIAL ACERBI – Quella di ieri sera per Francesco Acerbi è stata una partita speciale: il difensore ha giocato contro Russ, un suo collega in campo e fuori. Infatti il giocatore dell’Eintracht, proprio come l’azzurro, ha battuto il tumore al testicolo. I due alla fine della gara si sono scambiati la maglia; Acerbi sui social ha pubblicato l’emozionante immagine. “Non si molla mai” ha scritto il numero 33 biancoceleste: un’esortazione relativa al campo, ma certamente, vista la forza che ha contraddistinto i due, anche al di fuori dal rettangolo verde.