SOCIAL, Adekanye incontra Kluivert: “E’ stato bello incontrarti amico mio” (FOTO)

SOCIAL KLUIVERT ADEKANYE – Il neoacquisto della Lazio Bobby Adekanye è già in clima derby. Come postato direttamente sul suo profilo social infatti, l’attaccante ex Liverpool, aspettando l’ufficialità del suo passaggio in baincoceleste, ha incontrato ad Amsterdam il romanista Justin Kluivert. I due olandesi, compagni nella nazionale olandese, hanno condiviso alcuni momenti delle vacanze e Adekanye ha riservato un messaggio all’amico: “E’ stato bello vederti oggi, fratello!”.