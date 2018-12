SOCIAL, Armini si gode la vittoria con la nazionale Under 18 e pensa già al campionato… (FOTO)

View this post on Instagram

Oggi insieme a @sergej___21, #marusic e #badelj abbiamo incontrato i bimbi ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile del Policlinico Gemelli. Quante volte perdiamo la pazienza per futili motivi? Avendo passato un periodo delicato nel corso della mia vita mi trovo spesso a pensare a quanto la amo, nonostante tutto, per tutte le gioie che riesce ancora a regalarmi! Il sorriso che ci hanno regalato oggi lo custodirò nel mio cuore!