SOCIAL. Auronzo, anche le figlie di Ciro risentono della “Papu-mania” (VIDEO)

AURONZO SOCIAL FIGLIE IMMOBILE – Sono già piccole star del web, nonostante la tenera età: Michela e Giorgia Immobile, le splendide figlio di bomber Ciro, hanno raggiunto il papà in ritiro ad Auronzo insieme a mamma Jessica che sui social si diverte a filmarle. In una Instagram Stories della ragazza, in particolare, si vedono le bimbe divertirsi e ballare sulle note della famosa Papu-dance, il tormentone reso celebre dal balletto di Alejandro Gomez, il Papu appunto.