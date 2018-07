SOCIAL. Auronzo, arriva Milinkovic? Il serbo “saluta” la fidanzata e i tifosi… lo aspettano (FOTO)

SOCIAL MILINKOVIC AURONZO – Tutti col fiato sospeso per quel che riguarda il futuro di Milinkovic Savic. Il serbo, che sta trascorrendo le ultime ore di vacanza post-Mondiale, è uno dei calciatori più contesi da top club di mezza Europa, anche se in pochi possono permettersi di sborsare i 140 milioni richiesti da Lotito. Intanto, su Instagram, il Sergente pare salutare la fidanzata con la quale ha trascorso questi giorni: “Ultima sera con il mio cuore“, scrive. Che il serbo non stia preparando le valigie, destinazione Auronzo di Cadore? Solo un’ipotesi: quel che è certo è che i tifosi biancocelesti (e non solo) lo aspettano.

Last night with my❤️ A post shared by Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) on Jul 22, 2018 at 3:14am PDT