SOCIAL, Bastos: “Non smettiamo di lottare” (FOTO)

SOCIAL LAZIO BASTOS – Domenica amara per i biancocelesti, reduci dal gol beffa di Saponara all’ultimo minuto di Lazio-Sampdoria, giocata ieri sera e terminata 2-2. Quarto pareggio consecutivo in campionato per gli uomini di Inzaghi, che ora dovranno vedersela lunedì contro l’Atalanta. Nonostante non abbia preso parte alla sfida, attraverso un post Instagram Bastos ha voluto invitare i compagni a non cedere la presa: “Mai smettere di mollare”.