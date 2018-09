SOCIAL, Berisha all’Olimpico per Lazio-Genoa: “Forza ragazzi, prendiamoci questa vittoria” (FOTO)

SOCIAL LAZIO BERISHA GENOA – E’ costretto anche oggi a sedersi in tribuna a sostenere la sua squadra. Valon Berisha, in fase di recupero dall’infortunio alla coscia sinistra, è tornato all’Olimpico per tifare la sua Lazio che si sta scontrando, in questi minuti, contro il Genoa. L’ex giocatore del Salisburgo, su Instagram, ha postato una foto del campo dove ha incitato i suoi compagni al grido di “Forza ragazzi, prendiamoci questa vittoria”.