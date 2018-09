SOCIAL. Berisha continua la riabilitazione: “Tutto il giorno per tornare” (FOTO)

BERISHA INFORTUNIO – Valon Berisha vuole tornare presto in campo ed esordire con la maglia della Lazio. Il centrocampista kosovaro è alle prese con un brutto infortunio che da luglio lo tiene lontano dal campo di gioco, negandogli fino a questo momento la gioia dell’esordio. Presto però l’ex Salisburgo potrebbe tornare in squadra, addirittura contro l’Empoli. Nel frattempo Berisha continua ad allenarsi per accorciare i tempi, come documentato anche in una sua Instagram Stories.

BERISHA SU INSTAGRAM – “Tutto il giorno, ogni giorno, per quel ritorno” ha scritto il kosovaro su Instagram, postando una foto della gamba sinistra durante la terapia.