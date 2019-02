SOCIAL, Berisha: “La vita è una battaglia in salita ma…” (FOTO)

SOCIAL LAZIO BERISHA – In questa prima parte di stagione non è riuscito a trovare molto spazio ma lo spirito biancoceleste sembra averlo incarnato di già. Valon Berisha è pronto a ritagliarsi il suo spazio nella Lazio e un’occasione potrebbe averla già lunedì contro i Frosinone. L’assenza per squalifica di Milinkovic è una chance in più per vederlo titolare. Mister Inzaghi valuterà la questione nei prossimi giorni ma intanto il centrocampista ex Salisburgo mostra sui social tutta la sua grinta: “La vita è una battaglia in salita, ma sto arrivando!” scrive sulla propria pagina Instagram. I tifosi della Lazio lo aspettano a braccia aperte.