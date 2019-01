SOCIAL. Berisha si allena… Nell’italiano! (FOTO)

SOCIAL BERISHA – Berisha prende lezioni di italiano. Il centrocampista solo qualche giorno fa è stato ospite, insieme a Badelj e Immobile, nelle scuole, ed è apparso un po’ in difficoltà con la lingua italiana! Sarà stato proprio l’incontro con i bambini a spronarlo ad imparare l’italiano? Forse sì! Il kosovaro, sui social, ha pubblicato una foto con un dizionario di italiano per stranieri e ha scritto: “Who wants to teach me?”. Inoltre la foto pubblicata da Berisha potrebbe essere un vero e proprio indizio di mercato: imparando la lingua, il centrocampista dimostra che rimarrà a Roma.