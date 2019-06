SOCIAL, Cataldi ricorda la Coppa Italia. E Felipe Anderson… (FOTO)

SOCIAL CATALDI COPPA ITALIA – Finale di stagione da incorniciare per Danilo Cataldi. Il giovane centrocampista laziale, infatti, qualche giorno dopo aver alzato la Coppa Italia con la sua squadra del cuore è diventato padre del piccolo Tommaso, primogenito nato dall’amore con la moglie Elisa. Oggi, a qualche mese da quella notte magica, il classe ’94 ha voluto ricordare sui social il trofeo postando uno scatto in compagnia di capitan Lulic. Immancabile il commento dell’ex compagno di squadra Felipe Anderson, che ha scritto “Very good”. Il brasiliano, anche lontano da Roma, non dimentica la squadra biancoceleste.