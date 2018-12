SOCIAL, Ciro Immobile è l’MVP di novembre

SOCIAL LAZIO – È Ciro Immobile il Most Valuable Player di novembre. Come di consueto la Lazio ha lanciato sui social il sondaggio e con 6158 voti i tifosi hanno scelto proprio il bomber biancoceleste. Pur non essendo stato un mese troppo fortunato per la Lazio, non si può dire altrettanto per il numero 17, che come sempre ha sfornato ottime prestazioni, anche quando non è riuscito ad andare in gol.