SOCIAL, Correa: “Ed ora un solo obiettivo” (FOTO)

CAGLIARI LAZIO CORREA – Neanche il tempo di festeggiare che la Lazio torna subito in campo, a Formello, per preparare il match contro l’Atalanta in programma mercoledì e valido per la finale di Coppa Italia. Lo sa bene il Tucu Correa, autore del raddoppio biancoceleste contro il Cagliari e della rete che ha permesso agli uomini di Inzaghi di volare all’ultimo step della competizione italiana contro la squadra di Gasperini: “Ora, un solo obiettivo” ha scritto l’argentino. E chissà che non sia proprio il classe ’94 a risultare, ancora una volta, decisivo…