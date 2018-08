SOCIAL. Correa si presenta: “Grazie per l’affetto. Adesso tanto lavoro per onorare la maglia”

LAZIO CORREA SOCIAL – Joaquin Correa è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il fantasista, arrivato dal Siviglia, è l’acquisto più caro dell’era Lotito, secondo solo all’operazione Zarate. Al termine del primo allenamento disputato a Formello, il “Tucu” ha voluto salutare e ringraziare, attraverso i suoi profili social, tutti i tifosi laziali: “Felice ed onorato di far parte di questo club prestigioso. Grazie a tutti per l’affetto e l’entusiasmo con cui mi avete accolto. Ora poche parole: solo sudore e tanto lavoro per onorare questa maglia. Forza Lazio”.