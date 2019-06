SOCIAL, “Er Faina” a Petagna: “Vieni alla Lazio!”. E l’attaccante… (FOTO)

SOCIAL LAZIO PETAGNA – La Lazio è alla ricerca di un attaccante per completare un reparto offensivo che nell’ultima stagione ha faticato sotto porta. L’obiettivo principale resta Wesley ma la società biancoceleste sta valutando anche altri profili. Tra questi figura anche Andrea Petagna: il bomber dell’Atalanta si è riscoperto goleador nell’ultima stagione giocata in prestito alla Spal, con 17 gol realizzati in 37 partite.

PETAGNA SUI SOCIAL – La Lazio lo segue con interesse già da tempo e chissà che in questa sessione di mercato non possa scoccare la scintilla. Molti tifosi se lo augurano e tra loro anche il Damiano “Er Faina”, amico del bomber: il famoso youtuber ha commentato una foto su Instagram di Petagna, scrivendo: “Per favore Andrea, vieni alla Lazio!”. Petagna ha risposto ironicamente: “Faina, se mi ospiti tu, sì”. Per ora tutto è aleatorio ma nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualcosa di concreto.