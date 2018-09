SOCIAL. Immobile carica i compagni della Nazionale: “Forza Azzurri”

SOCIAL LAZIO NAZIONALE IMMOBILE – E’ pronto a tornare in campo con la maglia della Nazionale. Ciro Immobile, unica presenza della Lazio in azzurro, poco fa sui social ha caricato i suoi compagni in vista della prima partita dell’Italia in Nations League domani sera contro la Polonia. Su Instagram, il giocatore campano ha incitato la squadra al grido di “Forza Azzurri”. Il centravanti partenopeo, tra l’altro, è in ballottaggio con Mario Balotelli per il tridente d’attacco pronto ad essere sfoggiato da mister Roberto Mancini.

Visualizza questo post su Instagram Forza azzurri💙 @azzurri @claudiovillaphotographer Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17) in data: Set 5, 2018 at 12:27 PDT