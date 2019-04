SOCIAL, Immobile continua ad esultare: “Daje Lazio!”

SOCIAL LAZIO IMMOBILE VITTORIA – Un periodo senza dubbio sfortunato per Ciro Immobile, ma non per la Lazio che torna a vincere. Nulla da dire sul sacrificio e l’impegno in campo, il numero 17 biancoceleste resta uno dei più amati dai tifosi. In una storia di Instagram Ciro continua ad esultare per i 3 punti d’oro di ieri: “Daje Lazio”. La sqiafra di Inzaghi torna a farsi avanti per la Champions, Ciro ci crede…anche senza gol.