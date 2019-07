SOCIAL JONY – Per vedere Jony con la maglia della Lazio manca soltanto l’ufficialità. Nel frattempo, l’esterno spagnolo è diventato quest’oggi papà per la seconda volta: è nata infatti Daniela, sorella della primogenita Valeria. Tra i tanti commenti entusiasti c’è anche quello del connazionale e prossimo compagno Luis Alberto: il numero dieci biancoceleste ha voluto dedicargli un pensiero social, in attesa di incontrarlo a Roma.