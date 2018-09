SOCIAL, la ‘Curva Nord’ commuove Marchetti: “Oggi una giornata speciale, non vi ho mai dimenticato” (FOTO)

SOCIAL LAZIO MARCHETTI – Lazio-Genoa è stata anche la partita di Federico Marchetti, portiere trasferitosi in estate in Liguria dopo sette stagioni vissute con l’aquila sul petto. L’ultimo anno e mezzo nella capitale è stato tra i più difficili per l’estremo difensore veneto, finito fuori rosa con la gestione Inzaghi. L’ex numero 22 biancoceleste ha però lasciato un ricordo positivo a tutta la tifoseria, e non solo perché ha giocato da titolare il derby del famoso 26 maggio. Marchetti ha sempre gioito insieme alla ‘Curva Nord’ per i successi della squadra e lavorato con impegno per dare sempre il massimo.

MARCHETTI SU INSTAGRAM – Proprio per questo il pubblico dell’Olimpico quest’oggi ha riservato un’accoglienza speciale a Marchetti. Il portiere, applaudito sia alla lettura delle formazioni che quando è andato a giocare nella porta sotto la ‘Nord’, a fine partita è andato a prendersi l’abbraccio dei suoi ex tifosi. Un saluto lungo e commovente, accompagnato da canti e cori che hanno sciolto in lacrime anche il giocatore. Marchetti ha poi lasciato ai social la propria risposta, pubblicando su Instagram un post di saluto ai laziali: “Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore!”. E anche i laziali, caro Federico, non ti scorderanno mai.

