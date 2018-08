SOCIAL. Lazio-Napoli, Luis Alberto invoca i tifosi: “Oggi abbiamo un appuntamento. Vi aspettiamo!”

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO – Mancano ormai pochissime ore all’inizio del campionato e al debutto della Lazio nella nuova stagione della Serie A. Inizio affatto semplice per gli uomini di Simone Inzaghi che dovranno affrontare i vice Campioni d’Italia del Napoli. Chi sta fremendo per scendere in campo, questa sera, all’Olimpico è Luis Alberto. Il nuovo numero 10 biancoceleste infatti, su Instagram, ha ricordato ai tifosi capitolini l’imperdibile appuntamento delle 20.30: “Oggi abbiamo un appuntamento. Vi aspettiamo!”.