SOCIAL, Lazio: parte il concorso per il miglior gol dell’anno (VIDEO)

SOCIAL LAZIO – Inizia il concorso per votare il miglior gol dell’anno in casa Lazio. Il club biancoceleste, sui propri canali social, ha selezionato i 5 gol più belli dell’anno solare e uno di loro avrà la possibilità di partecipare al Best Gol: saranno i tifosi a scegliere quale.

GOL SCELTI – Il primo gol selezionato è la splendida serpentina di Luis Alberto contro la Spal. Si può poi scegliere anche tra il gol di Milinkovic sotto l’incrocio contro il Sassuolo o quello di Immobile che con un tacco al volo regalò un pareggio all’ultimo contro il Cagliari. Infine troviamo il tacco di Parolo contro il Salisburgo e la cavalcata di Felipe Anderson che valse il momentaneo 2-1 contro l’Inter. Ai tifosi il compito di scegliere il migliore tra questi.