IMMOBILE SOCIAL – Milan-Lazio è terminata 1-0. Subito dopo la gara si è accesa la “querelle” Bakayoko-Acerbi, già alimentata in settimana dalle dichiarazioni dei due. Pronta la risposta anche di Immobile che ha commentato così l’episodio :”Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita…sei un grande Leone non ci pensare”.