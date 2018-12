SOCIAL, il ‘Papu’ non vede l’ora di scendere in campo: “Pronti per domani” (FOTO)

SOCIAL ATALANTA LAZIO GOMEZ – Le voci di mercato hanno reso Atalanta-Lazio la partita del ‘Papu’ Gomez. L’attaccante argentino è stato a più riprese accostato alla squadra biancoceleste ma ad oggi il matrimonio non si è ancora compiuto. L’estate passata sembrava quella buona per il trasferimento ma poi la dirigenza ha virato su Correa. Non è detto, però, che tutto finisca così: il giocatore ha sempre strizzato l’occhio ai capitolini e una qualificazione in Champions da parte dell’undici di Inzaghi potrebbe, magari, portare al suo arrivo.

PAPU SOCIAL – Intanto, però, Gomez è un giocatore ed il capitano dell’Atalanta e domani scenderà in campo titolare contro la Lazio. Una partita sentita dal numero 10 nerazzurro, tanto che su Instagram ha voluto condividere il proprio stato d’animo: “Pronti per domani, forza Atalanta!”.