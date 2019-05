SOCIAL, Leiva: “La vittoria della Coppa Italia è un impresa che rimarrà nella storia” (FOTO)

SOCIAL LEIVA – Lucas Leiva è stato per il secondo anno consecutivo tra i protagonisti della stagione della Lazio. Il brasiliano ha voluto fare il resoconto di quest’annata attraverso un post Instagram.

RESOCONTO – “E così anche un’altra stagione si è conclusa, la mia seconda in maglia biancoceleste. È stato un mix di emozioni: vincere la Coppa Italia superando tante avversarie forti è stato molto gratificante, un’impresa che rimarrà nella storia. In campionato siamo coscienti che potevamo fare meglio, ma ora godiamoci un po’ di riposo per tornare più forti, pronti per la prossima stagione. Grazie a tutti per il sostengo e rispetto nei miei confronti. Forza Lazio”.