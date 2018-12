SOCIAL, Lecce-Perugia colorata di biancoceleste. Nesta a Liverani: “Bello rivederti dopo…” (FOTO)

SOCIAL NESTA – Lecce-Perugia, un big match per la Serie B e un’occasione per ricordare i vecchi tempi nella Lazio per i due allenatori, Fabio Liverani e Alessandro Nesta. Quest’ultimo ha voluto sottolineare su Twitter la gioia personale di rincontrare un vecchio amico: “La nostra prima da allenatori avversari. Bello rivederti amico mio dopo anni fianco a fianco. Un in bocca al lupo speciale”. Agli umbri, alla fine, è riuscita anche l’impresa di fermare sullo 0 a 0 il Lecce, attualmente secondo in campionato. Per una volta, nel calcio, sono tutti vincitori.

La nostra prima da allenatori avversari. Bello rivederti amico mio dopo anni fianco a fianco. Un in bocca al lupo speciale #FabioLiverani!#ForzaGrifo ⚪️🔴 @ACPerugiaCalcio pic.twitter.com/UP2l7V5FEn — Alessandro Nesta (@Nesta) December 9, 2018