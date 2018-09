SOCIAL, Leiva mostra la via per ripartire: “Dobbiamo guardare avanti, grazie per il sostegno” (FOTO)

SOCIAL LAZIO LEIVA – Il mondo Lazio si augurava un epilogo diverso nel derby disputato nel pomeriggio all’Olimpico. Nonostante il gol di Immobile avesse pareggiato l’incontro, la squadra di Inzaghi non è poi riuscita a cambiare le sorti dell’incontro, terminato poi 3 a 1 per la Roma. I giocatori potevano e dovevano fare di più, ma il calcio è anche fatto di episodi e quest’oggi la fortuna ha guardato altrove.

LEIVA SU INSTAGRAM – Ora bisogna ripartire il più in fretta possibile ed il calendario fitto è un ottimo alleato. Giovedì, a Francoforte, ci sarà già un’occasione per ritrovare la vittoria ed il sorriso. Intanto Lucas Leiva, tra i più positivi in un pomeriggio da dimenticare, ha postato su Instagram la sua voglia di riscatto. “E’ molto difficile la sconfitta in un derby, ma dobbiamo recuperare le energie e guardare avanti. Grazie per il vostro sostegno, oggi, forza Lazio e non mollare mai!”.

M.B.