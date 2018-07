SOCIAL. Luis Alberto posta le foto in allenamento, Caceres lo prende in giro (FOTO)

LUIS ALBERTO E CACERES – Prosegue il ritiro ad Auronzo per la Lazio. Nella giornata di oggi Luis Alberto si è allenato con i compagni: lo spagnolo sta migliorando dopo l’infortunio di maggio. In serata il fantasista ha pubblicato delle foto scattate durante la sessione di allenamento di oggi. Non si è fatto attendere il commento di Caceres, che non si è ancora unito al gruppo perché reduce dai Mondiali. Il difensore uruguaiano ha preso in giro il collega e amico, scrivendo: “Che bella faccia che hai!”. Lo spagnolo ha risposto scrivendo: “Ho solo questa, non si può cambiare!”. In attesa di farlo dal vivo, i due scherzano e si prendono in giro sui social.

💪🏽⚽️ Training 🙏🏼 A post shared by 14_luisalberto (@14_luisalberto) on Jul 21, 2018 at 9:51am PDT