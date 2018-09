SOCIAL. Luis Alberto si unisce alla gioia biancoceleste: “Felice per la vittoria, miglioriamoci sempre” (FOTO)

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO – E’ stato l’uomo dei tre punti nella partita di ieri giocata dalla Lazio contro il Frosinone: Luis Alberto, con un destro a fil di palo, ha regalato il primo successo stagionale alla squadra capitolina. Un match facile sulla carta, ma difficile sul campo: i ciociari hanno dimostrato un buon gioco e i biancocelesti sono stati bravi a vincere, mantenendo la calma anche quando la palla sembrava non avesse alcuna intenzione di entrare.

LUIS ALBERTO SU INSTAGRAM – Lo sanno bene i calciatori che oggi, sui social, hanno voluto condividere tutta la loro gioia per il successo di ieri: l’ultimo, in ordine cronologico, è stato proprio Luis Alberto. Lo spagnolo, infatti, sulla propria pagina Instagram, ha pubblicato un’immagine accompagnata da una didascalia: “Felice per la vittoria di ieri, un gran lavoro di squadra. Ora bisogna continuare a migliorarci”.