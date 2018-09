SOCIAL, Luiz Felipe pronto per Udinese-Lazio: “Che Dio ci benedica e ci protegga”

SOCIAL LAZIO LUIZ FELIPE UDINESE LAZIO – Salvo sorprese, Luiz Felipe partirà dalla panchina stasera per il match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A tra Udinese e Lazio. Infatti il tridente difensivo che partirà dal 1′ minuto, con molta probabilità, sarà formato da Caceres, Acerbi e Wallace. Fatto sta che il giocatore carioca, direttamente dal suo profilo Instagram, ha voluto caricare i suoi compagni e i tifosi biancocelesti in vista del match che inizierà fra poco più di un’ora allo stadio Friuli.