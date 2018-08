SOCIAL. Luiz Felipe, riabilitazione e preghiere per tornare presto in campo: “Credi e la situazione cambierà” (FOTO)

SOCIAL LAZIO LUIZ FELIPE – Il suo infortunio durante la partita casalinga contro il Napoli ha lasciato senza fiato i tifosi della Lazio per alcuni secondi. Luiz Felipe è ormai una garanzia del pacchetto arretrato a disposizione di Inzaghi: il brasiliano, nella scorsa stagione, ha scalato rapidamente le gerarchie, candidandosi come terzo titolare della retroguardia biancoceleste insieme ad Acerbi e Radu. Il giovane ha subito una lesione al soleo del polpaccio sinistro e non potrà tornare in campo prima di 30-40 giorni.

LUIZ FELIPE SU INSTAGRAM – I tifosi della Lazio sperano di riabbracciarlo il prima possibile e Luiz Felipe ha voglia di accontentarli: sulla propria pagina ‘Instagram’, infatti, il brasiliano ha condiviso una foto accompagnata da una didascalia. “Credi, e anche se le circostanze sono contrarie, ci credi ancora !! Dio agisce attraverso la nostra Fede, quindi è necessario avere fede e credere che la situazione cambierà, Dio agirà potentemente e opererà l’impossibile nella tua causa, Non permettere che i pensieri di scoraggiamento prendano il sopravvento su di te, pensa alle cose di cui sopra, usa la parola, dichiara parole di vittoria sulla tua vita, parola di cambiamento e sicuramente la situazione cambierà, Credi in Dio … !!”. Lavoro, riabilitazione e preghiere: questi gli ingredienti scelti da Luiz per tornare in campo il più in fretta possibile.