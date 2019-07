SOCIAL ACERBI LUKAKU – Francesco Acerbi e Jordan Lukaku sono già al lavoro per ripartire al massimo. Il pilastro difensivo biancoceleste, come pubblicato sul suo profilo social, sta lavorando sotto il sole cocente per farsi trovare pronto per Auronzo. “40 gradi ma non si molla” è la didascalia che accompagna il video dei suoi esercizi: il leone biancoceleste è come al solito indomabile.

LUKAKU – Jordan Lukaku invece dopo la stagione passata ai box a causa dell’infortunio al ginocchio vuole riconquistare Inzaghi ad Auronzo di Cadore. Nelle sue storie Instagram il belga si esprime con positività: “Le mie gambe stanno tornado alla loro grandezza naturale ma cosa più importante, anche la mia forza che se n’era andata ora sta tornando. Non ci sono ancora, ma l’inizio a sentirmi meglio”. I tifosi biancocelesti non vedono l’ora di riapprezzare l’esplosività dell’esterno.