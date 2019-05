SOCIAL, Lukaku: “L’anno prossimo in campo con voi” (FOTO)

SOCIAL LUKAKU – Dopo una stagione sfortunata, segnata dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco, Jordan Lukaku vuole tornare in campo più in forma che mai. Tramite i social, i belga esprime la sua determinazione e la voglia di tornare a dare il proprio contributo alla squadra: “L’anno prossimo sarò di nuovo con voi, ma questa volta sul campo. Forza Lazio!”, le parole del calciatore dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia vinta.