SOCIAL. Lukaku suda in palestra per risolvere i guai fisici (FOTO)

SOCIAL LUKAKU LAZIO – Jordan Lukaku lavora per risolvere la tendinopatia al ginocchio sinistro, che lo perseguita dallo scorso campionato. Il biancoceleste, dopo essere arrivato dopo rispetto ai compagni ad Auronzo, ora prosegue con il recupero: su Instagram il belga ha postato un video in cui si allena sulla forza e la stabilità. Corda e prove di equilibrio per lui, in vista di un’altra stagione da protagosta.